Шольц назвал абсурдом критику Эрдогана действий Израиля в Газе

Шольц назвал Израиль демократическим государством, которое, по убеждению канцлера, "чувствует свою приверженность правам человека и международному праву". "В каждом разговоре и при каждой возможности мы будем подчеркивать, что мы убеждены в этом", - сказал канцлер ФРГ. "Поэтому упреки, сделанные в адрес Израиля, абсурдны, в этом не может быть сомнений", - заявил он. ТАСС