Боррель: в Брюсселе нет склада боеприпасов для Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал на встрече министров обороны государств Евросоюза, что у него нет «собственного склада боеприпасов» для Украины в Брюсселе. Об этом пишет РБК.

23 марта 2023 года Евросовет анонсировал, что организация в общей сложности предоставит ВСУ 1 млн боеприпасов к марту 2024 года.

Боррель отметил, что помнит про обещанные снаряды. Вместе с тем, добавил он, следует проанализировать возможности стран ЕС, провести ревизию складов.

«У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», — отметил глава евродипломатии.