Боррель: в Брюсселе нет склада боеприпасов для Украины

Боррель признал, что у него нет склада боеприпасов для Украины
Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал на встрече министров обороны государств Евросоюза, что у него нет «собственного склада боеприпасов» для Украины в Брюсселе. Об этом пишет РБК.
23 марта 2023 года Евросовет анонсировал, что организация в общей сложности предоставит ВСУ 1 млн боеприпасов к марту 2024 года.
Боррель отметил, что помнит про обещанные снаряды. Вместе с тем, добавил он, следует проанализировать возможности стран ЕС, провести ревизию складов.
«У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», — отметил глава евродипломатии.
По его словам, промышленные площадки европейских стран производят вооружения, продают их. Соответственно, вопрос не в наличии производственных мощностей, а в приоритетах. Он добавил, что государства ЕС уже поставили Киеву 300 тыс. боеприпасов, и «это неплохо».