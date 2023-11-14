Президент России Владимир Путин будет вести мирные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским лишь с позиции силы. Об этом Стивену Гарднеру бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн .

По словам бывшего сотрудника разведки, представители российской стороны будут вести переговоры с украинской стороной «с объективной позиции силы и будут диктовать условия» после признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Минские соглашения были лишь способом выиграть время для перевооружения Украины.