Молдавия заявила о готовности присоединиться к ЕС без Приднестровья

«Мы допускаем, что в худшем случае мы будем проводить европейскую интеграцию в два этапа: сначала правый берег, а потом левый. Как только люди увидят, как повышается уровень жизни, как растут пенсии и зарплаты, как улучшается жизнь в наших регионах, они, конечно, захотят пойти по тому же пути», — сказала она.