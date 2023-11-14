СМИ: в крови попавшего в ДТП экс-главы Минобороны Хорватии найден алкоголь

В крови экс-министра обороны Хорватии Марио Баножича, в ДТП с участием которого погиб человек, обнаружен алкоголь. Об этом со ссылкой на неофициальные данные, полученные Хорватским радио и телевидением, пишет РИА Новости.

Джип, за рулем которого был министр Марио Баножич, столкнулся 11 ноября с малым полугрузовым автомобилем на выезде из города Винковцы. В результате аварии погиб человек, сам глава Минобороны страны получил ушиб головного мозга и был госпитализирован. В тот же день его отправили в отставку.

«По неофициальным данным, в крови бывшего министра обнаружено 0,21 промилле алкоголя. В отношении экс-министра полиция завела уголовное дело», — рассказал осведомленный источник.

Национальное телевидение отмечает, что Марио Баножич продолжает лечение, его состояние стабильное, угрозы для жизни нет. А погибший Горан Шарич был похоронен в родном селе Привлака.

Официально результаты анализов пока не обнародованы. Министру, в случае признания его виновным в совершении ДТП с гибелью человека, грозит тюремное заключение от одного года до восьми лет.