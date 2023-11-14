В администрации президента Грузии разъяснили ее слова о «геноциде уйгуров»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не говорила, что хотела бы видеть осужденным лидера Китая Си Цзиньпина за «геноцид уйгуров». Об этом заявила пресс-служба администрации грузинского президента.

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В ведомстве рассказали, что 14 ноября глава АП Грузии Натия Сулава провела встречу с послом КНР в Грузии Чжоу Цзянем, на которой стороны обсудили и недавнее интервью Зурабишвили французской телекомпании LCI.

«На встрече, которая состоялась во дворце Орбелиани, глава администрации президента заявила, что в интервью <...> Зурабишвили ни в какой форме не было намека на грузино-китайские отношения или конкретно главу КНР», — приводит ТАСС сообщение АП.

По версии пресс-службы, грузинский президент рассказывала журналистам только об отношениях между республикой и Россией с Евросоюзом, поэтому в ее ответе шла речь только о президенте РФ Владимире Путине.

При этом ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили извинился перед китайским послом за слова Зурабишвили и отметил, что она не впервые «нарушает конституцию и вредит государственным интересам страны своими некоторыми активностями».