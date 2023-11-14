Экс-депутату Рады Олегу Цареву заочно предъявили новое обвинение
Прокуратура на Украине заочно предъявила бывшему депутату Верховной рады Олегу Цареву обвинение "в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ".
"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры предъявлено новое обвинение народному депутату Украины V-VII созывов. Ему инкриминировано финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины <...> (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
При этом имя обвиняемого не названо, однако опубликовано фото Царева.
По утверждению прокуратуры, в 2014 году Царев выехал в РФ, якобы "зарегистрировал недвижимость в Крыму по российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мер", в связи с чем ему вменяется в вину "финансирование вооруженных формирований" РФ.
Ранее бывшему депутату было предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.
Олег Царев - депутат Верховной рады четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов (2002-2014) от "Партии регионов", бывший заместитель главы фракции "Партии регионов" в Верховной раде. Являлся кандидатом на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, но 1 мая снял свою кандидатуру. В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте на Царева было совершено покушение, он был тяжело ранен двумя выстрелами. ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). По данным ФСБ, координатор покушения задержан и дал признательные показания о своем сотрудничестве со Службой безопасности Украины и совершенных противоправных действиях.