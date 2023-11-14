Экс-депутату Рады Олегу Цареву заочно предъявили новое обвинение

Прокуратура на Украине заочно предъявила бывшему депутату Верховной рады Олегу Цареву обвинение "в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ".

"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры предъявлено новое обвинение народному депутату Украины V-VII созывов. Ему инкриминировано финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины <...> (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

При этом имя обвиняемого не названо, однако опубликовано фото Царева.

По утверждению прокуратуры, в 2014 году Царев выехал в РФ, якобы "зарегистрировал недвижимость в Крыму по российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мер", в связи с чем ему вменяется в вину "финансирование вооруженных формирований" РФ.

Ранее бывшему депутату было предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.