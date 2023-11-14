ООН и Красный Крест обвинили в соучастии в убийстве палестинцев

Минздрав сектора Газа (медицинская структура ХАМАС) обвинил Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и Красный Крест в соучастии в массовом убийстве палестинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минздраве Газы заявили, что БАПОР и Красный Крест больше не предоставляют услуги в секторе Газа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила, что 22 из 36 больниц в секторе Газа не работают «из-за нехватки топлива, повреждений, нападений и угрозы безопасности».