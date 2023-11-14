В Киеве заговорили о полном отказе от мира с Россией

Украина может не подписать мирный договор с Россией даже после того, как завершится спецоперация, считает начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.

Он отметил, что в истории есть случаи, когда войны между странами так и не были завершены юридически. Буданов назвал такой сценарий наиболее вероятным, пишет украинский журнал «Новое время».

«Простой пример — Россия и Япония», — сказал он, говоря о позиции Токио относительно Курильских островов.