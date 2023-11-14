Израиль призвал жителей севера Газы срочно эвакуироваться

Армия Израиля призвала жителей севера сектора Газа срочно эвакуироваться на юг. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Армия Израиля призвала жителей севера Газы до 16.00 местного времени (17.00 мск) срочно эвакуироваться на юг по дороге Салах Ад-Дина», — говорится в публикации.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.