Правительство Италии до сих пор не выделил ранее анонсированный пакет помощи Украине. Этому способствует позиция итальянского военного ведомства, недовольного истощением ресурсов для обороны страны, а также смещение внимания на Ближний Восток, пишет со ссылкой на осведомленные источники IL Fatto Quotidiano.

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Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с премьером Италии Джорджей Мелони от лица президента комиссии Африканского союза. В этой беседе итальянский премьер заявила, что наступление Украины «идет не так, как ожидалось», в отношении конфликта «есть большая усталость со всех сторон» и «приближается момент, когда все поймут, что нам нужен выход».

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При этом Рим уже направил Киеву семь пакетов помощи, включавших поставки оружия. Содержание засекречено, но эксперты оценили их в 1,5 миллиарда евро. Глава МИД Италии Антонио Таяни во время визита в Киев 2 октября заявил, что страна работает над восьмым пакетом военной помощи для Украины. В Киеве заявили, что хотели бы получить от Италии ракетные системы большой дальности и системы радиоэлектронной борьбы.

Однако, по данным источников IL Fatto Quotidiano, восьмой пакет помощи маловероятен и появится не скоро. Информация о нем не опубликована и до сих пор не представлена в парламентский комитет по безопасности.

В правительстве, которое испытывает давление и со стороны оппозиции за произраильскую позицию, несмотря на бомбардировки Газы, и со стороны общества, недовольного дополнительными расходами, говорят об «осторожности» отношении дальнейшей помощи Украине.

Также против выступает Минобороны из-за ограниченных запасов итальянских вооруженных сил, которые пока не гарантируют стабильной и долговременной поддержки украинской армии.

При этом, по словам источников, в правительство Мелони считает приоритетными события в секторе Газа.