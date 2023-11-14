В польском сейме оценили шансы Моравецкого на переизбрание

В сейме Польши считают, что Моравецкий не сможет вновь стать премьер-министром. Об этом радио Zet сообщает вице-спикер сейма от фракции «Левых» Влодимеж Чажастый.

«У премьер-министра Моравецкого нет шансов получить большинство, что, впрочем, показали вчерашние выборы в Сейме и Сенате», — заявил Чажастый.

По мнению парламентария, так как на пост спикеров обеих палат были избраны функционеры из партий, оппозиционных бывшему правительству, то власти «Право и справедливость» пришел конец.

Решение президента Анджея Дуды дать Моравецкому шанс сформировать правительство Чажастый назвал «игрой», которая ему не правится — Моравецкий не сможет выполнить эту задачу из-за меньшинства в сейме. Чажастый считает, что Дуда пытается затянуть принятие важных государственных решений.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время первого заседания сейма нового созыва заявил, что отправляет свое правительство в отставку.