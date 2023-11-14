ООН: Украина нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин
Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней.
"Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году", - отметил Хизней во время презентации доклада Landmine monitor 2023 (цитата по РИА Новости).
По его словам, у UNIDIR также есть свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выяснила, что в 2022 году в результате применения ВСУ ракет с кассетными боеприпасами в Изюме Харьковской области погибли мирные жители.
Директор по адвокации отдела вооружений HRW Мэри Уорхэм рассказала, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами, пока он находился под контролем российских сил.