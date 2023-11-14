Президент Грузии помечтала об аресте Путина

Президент Грузии рассчитывает на суд над президентом России Владимиром Путиным, а не председателя КНР Си Цзиньпиня, заявила во вторник администрация Саломе Зурабишвили в связи с дипломатическим скандалом между Тбилиси и Пекином, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Во вторник глава администрации президента Грузии Натиа Сулава приняла посла Китая Чжоу Цияня и заявила, что Саломе Зурабишвили в скандальном интервью французским журналистам имела в виду возможное предстание перед судом президента России, которая «оккупировала территории Грузии».

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «возмутительными» и «категорически неприемлемыми» высказывания президента Саломе Зурабишвили, которая допустила в будущем осуждение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня за «геноцид уйгуров».