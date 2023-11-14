Украинские власти сообщили о повреждении порта в Херсонской области
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждении торгового порта в результате взрывов. Об этом он сообщил в Telegram.
Украинский чиновник утверждает, что в Херсоне также пострадало административное здание и заведение общественного питания. Кроме того, по его словам, были повреждены постройки, находившиеся на территории завода в городе Берислав.
Ранее стало известно о произошедшем в Херсоне взрыве. По данным очевидцев, инцидент произошел на территории Корабельного района города.
Кроме того, сообщается о взрывах на территории города Кропивницкого. Информацию подтвердили власти региона, также предостерегшие местных жителей от публикации кадров произошедшего.
Lenta.ru: главные новости