Cенатор объяснил отказ Пашиняна от саммита ОДКБ

Последние два года поведение Пашиняна напоминает флюгер на ветру. Это не несет ничего хорошего ни для Армении, ни для армянского народа, ни для самого Пашиняна. Мне кажется, для государственных людей, которые думают не о сиюминутных рейтингах, а о долгосрочной перспективе стран, за которые несут ответственность, такое поведение не является образцовым. В конечном счете при таком отношении к структурам, которые мы не без труда создавали, в проигрыше будет армянский народ, —считает Климов.