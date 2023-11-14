Обзор иноСМИ: конкуренция между Израилем и Украиной, усиление подводной защиты НАТО

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«Республиканцы создали проблему для Украины»

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У Украины есть республиканская проблема, пишет Newsweek. Сезон праймериз уже в самом разгаре и трое из пяти лидеров Республиканской партии, претендующих на пост президента, открыто выступают против масштабной поддержки Киева. Во время дебатов на прошлой неделе претендент на выдвижение от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон ДеСантис раскритиковал последнюю просьбу президента Джо Байдена выделить миллиарды долларов Украине, заявив, что украинскому кризису «пора положить конец».

Другой претендент на президентскую гонку Вивек Рамасвами назвал Киев коррумпированным. Не меняет свою позицию против поддержки Украины и Дональд Трамп. Он неоднократно предлагал Украине пойти на территориальные уступки России и отклонил предложение Владимира Зеленского посетить Киев, заявив, что это было бы «неуместно», пока Украина так тесно сотрудничает с Белым домом Байдена. Кроме того, доля избирателей-республиканцев, считающих, что США делают слишком много для Украины, увеличилась с 43 до 62 процентов с августа 2022 года по октябрь 2023-го. Дэниел Вайдич, один из самых известных лоббистов Украины в Вашингтоне, заявил Newsweek, что Киеву необходимо разработать новую стратегию в отношении Республиканской партии.

В НАТО решили усилить защиту подводной инфраструктуры

В НАТО приступили к работе по усилению защиты подводной инфраструктуры своих членов после серии подозрительных инцидентов, в результате которых были повреждены трубопроводы и кабели связи, сообщает Defense One. Издание отмечает, что около 95 процентов мировых данных проходит по подводным кабелям, причем некоторые из самых старых из них соединяют США и Канаду с их партнерами по НАТО в Европе.

Газопроводы также являются частью критически важной инфраструктуры. Defense One напомнило, что в прошлом году в результате подрыва была повреждена система «Северный поток», а в этом году Финляндия сообщила, что, предположительно, китайское судно перерезало своим якорем несколько кабелей связи и повредило газопровод Balticconnector. Командующий объединенными войсками альянса в Норфолке Тим Генри заявил, что в ответ на это руководство альянса начало консультировать страны НАТО в вопросе того, как лучше всего защитить их кабели. Часть этих усилий включает в себя обмен разведданными.

В Израиле назвали условие одобрения гуманитарной помощи Газе

Израиль поддержит предоставление гуманитарной помощи сектору Газа со стороны США при соблюдении нескольких условий, сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Ранее президент США Джо Байден предложил включить гуманитарную помощь палестинцам в Газе в пакет расходов на национальную безопасность (общая сумма пакета - 106 миллиардов долларов).

Собеседник The Times of Israel заявил, что в Израиле поддержат такое решение, если «помощь будет соответствовать конкретным критериям, которые Израиль обсуждает с американскими законодателями». В частности, власти страны хотят провести разграничение между краткосрочной чрезвычайной помощью, которая должна быть полностью скоординирована с Израилем, и финансированием восстановления Газы после войны. Израиль просит послевоенное финансирование, включающее помощь, которая поможет укрепить границу Египта с сектором Газа.

В Госдепе ответили на вопрос о конкреции Украины с Израилем

США принимают решение о поставках оружия Израилю, рассматривая «каждый конкретный запрос» отдельно, заявил Defense One заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэн Браун. Администрация Джо Байдена не установила никаких ограничений на использование оружие американского производства Израилем. Американские оборонные фирмы выразили обеспокоенность по поводу того, как используется их продукция, но Браун сказал, что ему об этих опасениях неизвестно.

Некоторые законодатели США обеспокоены отсутствием прозрачности в отношении поставок оружия в Израиль, отмечает Defense One. Администрация не раскрывает количество и типы оружия, предоставленного стране, как это происходит в случае с Украиной. Браун заверил, что между двумя странами нет конкуренции за оружие и «нет разницы в прозрачности». Существует «два разных процесса», поскольку большая часть оружия, отправленного на Украину, поступает со складов Пентагона, в то время как оружие для Израиля идет через Госдепартамент. Браун подчеркнул, что США могут поставлять оружие как Израилю, так и Украине, поскольку вооружения, необходимые странам, в большинстве случаев «значительно различаются». В некоторых случаях им нужно одно и то же оружие, но США могут с этим справиться, сказал Браун.

В Китае назвали способ наладить отношения с США

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила о надежде Пекина, что США выполнят свое обещание не стремиться к новой холодной войне или конфликту с КНР, а также будут работать вместе с Китаем, чтобы вернуть двусторонние отношения «на путь здорового и стабильного развития». Об этом сообщает «Синьхуа».