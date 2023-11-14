Миллионы британских семей отключают холодильники ради экономии

Опрос: миллионам британцев пришлось отключить холодильники ради экономии
Примерно двум миллионам британских семей приходится отключать холодильники, чтобы справиться с растущими расходами. Об этом рассказала газета The Guardian со ссылкой на исследование одного из британских благотворительных фондов.
Почти в половине домохозяйств заявили, что с мая 2023 года им впервые пришлось на время отключать холодильник или морозильник, чтобы сэкономить. The Guardian подчеркивает, что это является еще одним признаком того, как семьи с низкими доходами страдают от кризиса стоимости жизни.
«Люди рискуют заболеть, употребляя испорченную пищу», — подчеркнул главный аналитик фонда Питер Матеич,
В докладе фонда сказано, что четыре из пяти домохозяйств также экономят на еде, отключают отопление и не меняют изношенную одежду.
Исследование показало, что в октябре четверть британских домохозяйств с низкими доходами брали кредиты и тратили их на еду, треть продавала вещи, чтобы собрать деньги, а шестая часть пользовалась государственными мерами поддержки.
Исследование было проведено на фоне опасений благотворительных организаций по борьбе с бедностью, что власти резко сократят финансовую помощь семьям с низкими доходами.
Британский министр труда и пенсий Британии Мел Страйд ранее заявил, что целью правительства является сокращение бюджета социального обеспечения на 26 миллиардов фунтов стерлингов.
СМИ писали, что если эта цель будет реализована, одному миллиону британцев, получающих пособие по болезни и инвалидности, в том числе тысячам маломобильных людей, придется начать искать работу.