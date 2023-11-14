Миллионы британских семей отключают холодильники ради экономии

Примерно двум миллионам британских семей приходится отключать холодильники, чтобы справиться с растущими расходами. Об этом рассказала газета The Guardian со ссылкой на исследование одного из британских благотворительных фондов.

Почти в половине домохозяйств заявили, что с мая 2023 года им впервые пришлось на время отключать холодильник или морозильник, чтобы сэкономить. The Guardian подчеркивает, что это является еще одним признаком того, как семьи с низкими доходами страдают от кризиса стоимости жизни.

«Люди рискуют заболеть, употребляя испорченную пищу», — подчеркнул главный аналитик фонда Питер Матеич,

В докладе фонда сказано, что четыре из пяти домохозяйств также экономят на еде, отключают отопление и не меняют изношенную одежду.

Исследование показало, что в октябре четверть британских домохозяйств с низкими доходами брали кредиты и тратили их на еду, треть продавала вещи, чтобы собрать деньги, а шестая часть пользовалась государственными мерами поддержки.

Исследование было проведено на фоне опасений благотворительных организаций по борьбе с бедностью, что власти резко сократят финансовую помощь семьям с низкими доходами.

Британский министр труда и пенсий Британии Мел Страйд ранее заявил, что целью правительства является сокращение бюджета социального обеспечения на 26 миллиардов фунтов стерлингов.