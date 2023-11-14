Глава МИД Латвии признался пранкерам, что помощь Украине "не радует"

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что поставляемая помощь Украине "не радует", но иного выбора "не видно".

Вован и Лексус позвонили главе МИД Латвии от лица высокопоставленного африканского чиновника. Запись беседы размещена в Telegram-канале пранкеров.

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"Мы помогали им в восстановлении. Мы помогали им оружием. Мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует, но мы не видим выбора", - сказал он.

Комментируя прошедший в Вильнюсе июльский саммит НАТО, Кариньш отметил, что "там все придерживались в основном одних и тех же взглядов и мнений". При этом глава латвийского дипведомства подчеркнул, что, как лидеры стран Европы и НАТО они понимают, что эти события "не закончатся быстро", это будет стоить денег.

"Потому что мы все время помогаем украинцам. А в итоге это означает расходование средств на оказание помощи Украине", - резюмировал министр, обращаясь к мнимому "африканскому представителю".

Однако, как поделился Кариньш, несмотря на этот не радующий его аспект именно благодаря НАТО он "не просыпается ночью от беспокойства" из-за так называемой опасности вторжения России в его страну через территорию Белоруссии.

"Беларусь от Калининграда отделяет небольшой коридор протяженностью всего около 100 км. Я не просыпаюсь ночью от беспокойства по этому поводу, - сказал глава МИД. - Потому что все мы - Польша, Литва, Латвия, Эстония - входим в состав НАТО. У всех нас есть свои вооруженные силы, и у нас есть армия НАТО, самолеты, танки, солдаты НАТО, постоянно проводятся учения. Благодаря членству в НАТО мы не видим сейчас прямой военной угрозы нашему региону".

Глава МИД Латвии отметил, что его больше беспокоят экономические угрозы для страны, чем военные. "Существующая угроза носит экономический характер, - указал он. - Это цены, в частности на энергоносители, продовольствие и так далее. Это все последствия войны на Украине. Но если Россия победит на Украине, то у нас возникнет большая, большая проблема в Европе".

О саммите НАТО

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. На встрече генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, была утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и было одобрено создание Совета Украина - НАТО.

Вместе с тем в оглашенном Столтенбергом итоговом заявлении говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине лишь "когда все условия будут выполнены", после достижения согласия между союзниками. При этом сроки не были названы.