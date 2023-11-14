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Евросоюз предостерегли от использования замороженных российских активов

Использование Евросоюзом замороженных российских активов может привести к дестабилизации международной финансовой системы. С такими предостережением выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, его слова приводит РИА Новости.

Конфискация российских активов и их передача Украине является чрезвычайно сложным шагом. Он может привести к оттоку капитала и уходу иностранных инвесторов.

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«Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно», — заявил де Кро.

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