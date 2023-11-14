Боррель высказался о шансах Украины на победу

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что "не знает и не должен знать", есть ли у Украины шансы на победу, подчеркнув, что "его работа" - это "поддерживать ее как можно лучше".
На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров обороны Борреля спросили, разделяет ли он мнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что "война зашла в тупик" и что Евросоюзу нужно собрать оружие на новое наступление Киева в 2024 году, чтобы получить возможность "решительно изменить ситуацию на поле боя".
"Слушайте, главнокомандующий украинской армией знает ситуацию лучше меня, я не буду обсуждать с ним ситуацию на поле боя. Он знает, и если он сказал то, что он сказал, я этого не знаю и не должен знать, прав он или нет. Моя работа заключается в том, чтобы поддерживать его. Не я и не мы воюем, это украинцы", - сказал Боррель.