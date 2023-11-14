Столтенберг охарактеризовал ситуацию в зоне конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация в зоне конфликта на Украине является сложной. Об этом он сообщил на встрече министров обороны альянса, передает ТАСС.

Отмечается, что в своем выступлении по этой теме генсек альянса ни разу не упомянул украинское наступление. Столтенберг указал, что интенсивные бои на Украине продолжаются, и призвал продолжать поддержку ВСУ.

Генсек НАТО также сообщил о своих планах обсудить положение дел с главами минобороны Евросоюза.