Столтенберг охарактеризовал ситуацию в зоне конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг назвал ситуацию в зоне конфликта на Украине сложной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация в зоне конфликта на Украине является сложной. Об этом он сообщил на встрече министров обороны альянса, передает ТАСС.
Отмечается, что в своем выступлении по этой теме генсек альянса ни разу не упомянул украинское наступление. Столтенберг указал, что интенсивные бои на Украине продолжаются, и призвал продолжать поддержку ВСУ.
Генсек НАТО также сообщил о своих планах обсудить положение дел с главами минобороны Евросоюза.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Евросоюз не сможет выполнить план по поставке 1 млн артиллерийских снарядов ВСУ до марта 2024 года.