Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября. Lenta.ru
"По инициативе белорусской стороны премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в Минске. Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение", - отмечается в сообщении. ТАСС
18 октября глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении Саркис Ханданян сообщил, что на текущий момент власти не обсуждают тему выхода из ОДКБ и Евразийского экономического союза. RT на русском