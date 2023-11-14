"По инициативе белорусской стороны премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в Минске. Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение", - отмечается в сообщении. ТАСС