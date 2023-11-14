В правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) призвали расследовать повторяющиеся удары Израиля по больницам в Газе как военные преступления, из-за которых ухудшается гуманитарная обстановка в анклаве. Парламентская газета
«Повторяющиеся и очевидно незаконные атаки израильских военных на медицинские учреждения, персонал и транспорт далее разрушают систему здравоохранения Газы и должны быть расследованы как военные преступления», — говорится в заявлении. RT на русском
Правозащитники призвали Соединенные Штаты Америки, Великобританию и другие страны Запада прекратить поставки оружия в Израиль и потребовать от страны восстановления электро- и водоснабжения на территории анклава. Вечерняя Москва