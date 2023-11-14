В Австралии сняли с продажи рождественскую сумку, вызвавшую скандал
Австралийская сеть супермаркетов Kmart сняла с продажи праздничную рождественскую сумку с надписью «Счастливого ХАМАСа». Об этом сообщает The Independent.
Речь идет об игре слов: на суме написано «Merry ham-mas», где ham — «ветчина», а mas — распространенное в английском сокращение слова Christmas, что переводится как «рождество». На недопустимость подобного совпадения указала Австралийская еврейская ассоциация (AJA), которая подала жалобу материнской компании Westfarmers.
В компании заявили, что при разработке этого продукта «явно не продумали все последствия» и принесли свои извинения.
Отметим, что в отличии от России, в Австралии палестинское движение ХАМАС признано террористическим и запрещено. Аналогичные меры действуют в США, Великобритании и ряде других стран.