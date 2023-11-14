Правозащитники обвинили Байдена в соучастии в геноциде палестинцев

Американская правозащитная организация Center for Constitutional Rights (Центр в защиту конституционных прав) обратилась с иском в суд против администрации президента США Джо Байдена, обвинив его в соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. При этом в США поддержали действия Израиля, а президент Джо Байден отдал распоряжение направить израильским властям дополнительную помощь.

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По мнению правозащитников, Израиль «совершает геноцид против палестинского народа в секторе Газа при безоговорочной поддержке США», что является «тягчайшим преступлением согласно международному праву».

«Постоянные израильские бомбардировки и полное закрытие Газы привели к полному краху системы здравоохранения в секторе», — констатировали в Center for Constitutional Rights.

В организации привели данные о том, что с 7 октября было убито по меньшей мере 11,1 тыс. палестинцев, в том числе более 4,6 тыс. детей, и ранено более 28 тыс. человек.

«Соединенные Штаты не выполняют свои юридические обязательства по предотвращению геноцида, а президент Байден и другие высокопоставленные чиновники активно помогают и подстрекают геноцид палестинского народа, проводимый израильским правительством», — подчеркивается в заявлении Center for Constitutional Rights.

Правозащитники также обвинили президента США, госсекретаря и главу Пентагона в том, что они не только не воспользовались своим влиянием для предотвращения происходящего в секторе Газа, «но и публично неоднократно выступали с заявлениями о безоговорочной поддержке действий израильского правительства».

В заявлении уточняется, что от имени палестинских правозащитных организаций и палестинцев в Газе и США 13 ноября организацией был подан федеральный иск против Байдена и его администрации.

Напомним, что 6 ноября генсек ООН Антониу Гутерриш в очередной раз призвал Израиль и ХАМАС к прекращению огня. В этот день медслужбы ХАМАС сообщили, что с 7 октября в секторе Газа погибли более десяти тысяч человек, 4100 из них - дети.