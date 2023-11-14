Новый спикер Палаты представителей США оставит Украину без помощи

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не будет продвигать новый пакет финансирования Киева, хотя он публично пообещал «раздвоить» помощь Израилю и Украине. Об этом рассказали в Politico.

Ранее лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер отменил голосование палаты по варианту постоянной резолюции по бюджету. Действие временной резолюции истекает 17 ноября. Как отмечает Politico, Шумер примет план Джонсона по финансированию правительства. Этот план по предотвращению шатдауна — приостановки работы правительства — «поставил в подвешенное состояние» судьбу дополнительных расходов на Украину, Израиль и укрепление границы, подчеркивает издание.

Новая резолюция по временному бюджету сохранит финансирование правительства на нынешнем уровне, но не предусмотрит никакой дополнительной помощи для Украины.

Республиканцы, такие как лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, настаивают, что в проект постоянной резолюции должны быть включены положения о границах, ужесточающие иммиграционную политику.

Информированный источник заявил Politico, что в ходе последних дискуссий демократы предложили узкие изменения в иммиграционной политике, но не уступили просьбе республиканцев о строгих мерах по обеспечению безопасности границ.