Пока вы спали: захват Израилем парламента Газы и разгром "Азова" российскими военными
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Израиль захватил здание парламента Газы
Фотография сделана на трибуне.
Отмечается, что с 2007 года в здании заседали члены палестинского движения ХАМАС.
«Ростех» модернизирует российский истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 российского производства будет оснащен двигателем второго этапа, сообщает «Ура.ру».
Как заявили в госкорпорации «Ростех», сегодня в самолет внедряются самые современные технологии, а его эффективность продолжает расти.
В настоящее время проводятся летные испытания нового двигателя.
Сегодня у вооруженных сил РФ находится шесть СУ-57, через год будет передано еще 22 таких истребителя.
В Болгарии из-за планов оставить завод «Лукойла» без российской нефти созывается Совбез
Глава кабмина Болгарии Николай Денков из-за внесенного в парламент страны проекта закона, касающегося российской компании «Лукойл», созывает внеочередное заседание Совета безопасности, сообщает «Газета.ру».
Если закон будет принят, «Лукойл» в трехдневный срок будет вынужден отказаться от использования российской нефти для производства топлива на своем нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе.
Инициатива направлена на отмену в течение трех дней исключений, предоставленных Европейским союзом, на переработку российской нефти на заводе компании «Лукойл.
Армия Израиля зафиксировала запуски со стороны Ливана
Израильские войска зафиксировали пуски с территории Ливана в направлении поста ЦАХАЛ в районе кибуца Малкия на севере Израиля, сообщает ТАСС.
Средства противоракетной обороны перехватили один из выпущенных снарядов, остальные упали на открытой местности.
В ответ на это израильские истребители нанесли удар по объектам террористической инфраструктуры организации «Хезболлах» в Ливане.
Авиация ВС РФ разгромила националистов «Азова» на краснолиманском направлении
Российская авиация ударила по националистам украинской группировки специального назначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщают «Известия».
Это произошло на краснолиманском направлении. В районе торского участка была отражена атака штурмовых групп противника.
А в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения «Азов» и 15-го полка национальной гвардии Украины.