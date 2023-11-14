Пока вы спали: захват Израилем парламента Газы и разгром "Азова" российскими военными

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Израиль захватил здание парламента Газы

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Военные Израиля сделали снимок в парламенте Газы, который они захватили, сообщает НСН.

Фотография сделана на трибуне.

Отмечается, что с 2007 года в здании заседали члены палестинского движения ХАМАС.

«Ростех» модернизирует российский истребитель Су-57

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 российского производства будет оснащен двигателем второго этапа, сообщает «Ура.ру».

Как заявили в госкорпорации «Ростех», сегодня в самолет внедряются самые современные технологии, а его эффективность продолжает расти.

В настоящее время проводятся летные испытания нового двигателя.

Сегодня у вооруженных сил РФ находится шесть СУ-57, через год будет передано еще 22 таких истребителя.

В Болгарии из-за планов оставить завод «Лукойла» без российской нефти созывается Совбез

Глава кабмина Болгарии Николай Денков из-за внесенного в парламент страны проекта закона, касающегося российской компании «Лукойл», созывает внеочередное заседание Совета безопасности, сообщает «Газета.ру».

Если закон будет принят, «Лукойл» в трехдневный срок будет вынужден отказаться от использования российской нефти для производства топлива на своем нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе.

Инициатива направлена на отмену в течение трех дней исключений, предоставленных Европейским союзом, на переработку российской нефти на заводе компании «Лукойл.

Армия Израиля зафиксировала запуски со стороны Ливана

Израильские войска зафиксировали пуски с территории Ливана в направлении поста ЦАХАЛ в районе кибуца Малкия на севере Израиля, сообщает ТАСС.

Средства противоракетной обороны перехватили один из выпущенных снарядов, остальные упали на открытой местности.

В ответ на это израильские истребители нанесли удар по объектам террористической инфраструктуры организации «Хезболлах» в Ливане.

Авиация ВС РФ разгромила националистов «Азова» на краснолиманском направлении

Российская авиация ударила по националистам украинской группировки специального назначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщают «Известия».

Это произошло на краснолиманском направлении. В районе торского участка была отражена атака штурмовых групп противника.