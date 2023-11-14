Экс-глава МИД Австрии Кнайсль раскритиковала речь фон дер Ляйен об Украине
Вступление Украины в Евросоюз, продвигаемое главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, только ослабит объединение, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.
Она отметила, что видела отрывки речи фон дер Ляйен.
«Моя внутренняя реакция на нее была такая: это все просто сюрреализм, да», — добавила Кнайсль.
Экс-глава МИД считает, что факт того, что глава ЕК реализует такую политику по Украине вместе «со своей свитой» делает ситуацию еще более «сюрреалистичной». Она возмутилась, что Германия в этом вопросе лидирует, поскольку фон дер Ляйен выступила с «исторической речью» на фоне заголовков в СМИ об Анналене Бербок, пообещавшей своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что «вопрос с ЕС будет решен в вашу пользу».
Утром 4 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где обсудила путь вступления Украины в Евросоюз. После этого комиссия рекомендовала начать переговоры по данному вопросу.