«Моя внутренняя реакция на нее была такая: это все просто сюрреализм, да», — добавила Кнайсль.

Экс-глава МИД считает, что факт того, что глава ЕК реализует такую политику по Украине вместе «со своей свитой» делает ситуацию еще более «сюрреалистичной». Она возмутилась, что Германия в этом вопросе лидирует, поскольку фон дер Ляйен выступила с «исторической речью» на фоне заголовков в СМИ об Анналене Бербок, пообещавшей своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что «вопрос с ЕС будет решен в вашу пользу».