В Газе остановился единственный электрогенератор больницы "Аль-Амаль"

Перестал работать единственный электрический генератор больницы «Аль-Амаль» в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного Полумесяца.

По его данным, это угрожает жизни 90 пациентов, которые проходят в медицинском учреждении лечение, 25 из которых находятся в отделении медицинской реабилитации и теперь подвержены угрозе смерти в любой момент. Кроме того, около 9 тысяч перемещенных граждан нашли убежище в помещениях больницы.

В настоящее время больница использует маломощный генератор для обеспечения электроэнергией только родильного отделения и аварийного освещения, а оставшееся топливо закончится в течение суток.