Экс-советник Кучмы заявил об угрозе гражданской войны на Украине

На Украине будет гражданская война, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

По его словам, она начнется с Закарпатья. К этому приведет политика Владимира Зеленского. Эксперт указал, что процесс уже начался.

По его мнению, действия Зеленского ведут к «началу гражданской войны» в стране.