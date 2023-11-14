Экс-советник Кучмы заявил об угрозе гражданской войны на Украине
На Украине будет гражданская война, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.
По его словам, она начнется с Закарпатья. К этому приведет политика Владимира Зеленского. Эксперт указал, что процесс уже начался.
По его мнению, действия Зеленского ведут к «началу гражданской войны» в стране.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Глава дипломатии также указал, что Венгрия не одобрила выделение Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.
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