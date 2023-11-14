В США усомнились в намерениях Нетаньяху прислушаться к призывам о перемирии

Бывший сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов, гендиректор мусульманской правозащитной группы Emgage Ваэль Альзаят заявил, что если Вашингтон выступит за прекращение огня в секторе Газа, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не прислушается к этому, сообщает РИА Новости.