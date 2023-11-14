В США усомнились в намерениях Нетаньяху прислушаться к призывам о перемирии
Бывший сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов, гендиректор мусульманской правозащитной группы Emgage Ваэль Альзаят заявил, что если Вашингтон выступит за прекращение огня в секторе Газа, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не прислушается к этому, сообщает РИА Новости.
«Не думаю, что кто-то сможет его контролировать», — указал он.
Гендиректор подчеркнул, что в настоящее время Совбез ООН оказался бесполезен, поскольку противоборствующие стороны могут ветировать резолюции. В результате происходит «полное беззаконие» и никакого уважения к международному праву.
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