В Италии оценили попытки запретить культурные связи с Россией

По его словам, можно выступать против политики российского руководства, «но я не понимаю, какое отношение к этому имеет Достоевский или Рахманинов». Он считает, что «запретить отношения в области культуры, цензурировать концерты, не давать певцам петь, а танцорам танцевать» является актом насилия. Згарби также отметил, что это касается и спорта, когда спортсменам не дают участвовать, в том числе в Олимпиаде.