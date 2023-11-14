В Италии оценили попытки запретить культурные связи с Россией
Попытки запретить культурные связи с Россией и препятствовать выступлениям российских деятелей искусства в западных странах являются актом насилия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра культуры Италии, известного арт-критика Витторио Згарби.
По его словам, можно выступать против политики российского руководства, «но я не понимаю, какое отношение к этому имеет Достоевский или Рахманинов». Он считает, что «запретить отношения в области культуры, цензурировать концерты, не давать певцам петь, а танцорам танцевать» является актом насилия. Згарби также отметил, что это касается и спорта, когда спортсменам не дают участвовать, в том числе в Олимпиаде.
Замминистра указал, что «культура – это противоположность войны, и, следовательно, ее нужно поощрять».
«Почему нельзя, например, сделать выставку картин из Эрмитажа?», — задался вопросом Згарби.
Он назвал абсурдной ситуацию, при которой предлагается давать возможность гастролировать на Западе только тем артистам, которые выступают против политики Москвы.