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Байден назвал "нового" президента США

Глава Белого дома Джо Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис главой государства, сообщает РИА Новости.

Байден назвал "нового" президента США
© ТАСС

Это произошло на встрече с хоккеистами, которая состоялась в президентской администрации.

«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», — сказал Байден.

В сентябре Харрис заявила, что допускает возможность перехода к ней власти от президента с учетом его возраста. Джо Байдену в 2023 году исполнится 81 год.

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