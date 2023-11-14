Байден назвал "нового" президента США

Это произошло на встрече с хоккеистами, которая состоялась в президентской администрации.

«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», — сказал Байден.

В сентябре Харрис заявила, что допускает возможность перехода к ней власти от президента с учетом его возраста. Джо Байдену в 2023 году исполнится 81 год.