Байден назвал "нового" президента США
Глава Белого дома Джо Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис главой государства, сообщает РИА Новости.
Это произошло на встрече с хоккеистами, которая состоялась в президентской администрации.
«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», — сказал Байден.
В сентябре Харрис заявила, что допускает возможность перехода к ней власти от президента с учетом его возраста. Джо Байдену в 2023 году исполнится 81 год.
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