Индонезия призвала США надавить на Израиль

«Я призываю США сделать больше, чтобы остановить зверства в секторе Газа и добиться прекращения огня ради сохранения людей», - заявил в ходе встречи с президентом США Джо Байденом президент Индонезии Джоко Видодо.

Между тем, количество жертв израильского вторжения в сектор Газа составляет порядка 10 тысяч человек. По данным ООН, 70 процентов из них – это женщины и дети.