Индонезия призвала США надавить на Израиль
Индонезия просит Соединённые Штаты активно вмешаться в палестино-израильский конфликт и заставить Израиль прекратить зверства в секторе Газа.
«Я призываю США сделать больше, чтобы остановить зверства в секторе Газа и добиться прекращения огня ради сохранения людей», - заявил в ходе встречи с президентом США Джо Байденом президент Индонезии Джоко Видодо.
Между тем, количество жертв израильского вторжения в сектор Газа составляет порядка 10 тысяч человек. По данным ООН, 70 процентов из них – это женщины и дети.
Ранее «СП» писала о том, что израильские военные захватили парламент в городе Газа и сделали коллективную фотографию на его трибуне.