Умерла старшая сестра Дональда Трампа

Старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа, Мэриэнн Трамп-Бэрри скончалась в возрасте 86 лет. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета New York Times.

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По ее данным, сестра Трампа умерла рано утром в понедельник в своем доме, расположенном в квартале Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке. Причина смерти Трамп-Бэрри газете не известна. Сестра Трампа занимала до 2019 года должность федерального судьи в штате Нью-Джерси.

Источники утверждают, что Дональд Трамп часто прислушивался к мнению сестры. Однако после того, как их племянница Мэри Трамп опубликовала аудиозаписи, в которых Мэриэнн подвергла критике бывшего президента, в их отношениях произошел разлад.