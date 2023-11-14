В США заявили о сложностях с выделением помощи для Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нежелание Палаты представителей Соединенных Штатов утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться», — отметил он.

Салливан добавил, что с каждой неделей задержки возможность Вашингтона полностью финансировать передачу необходимого украинским войскам становится сложнее.

По его словам, администрация США уже отправляет помощь Вооруженным силам Украины с оглядкой на то, когда Палата представителей может утвердить запрос Белого дома.