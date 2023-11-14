В Госдепе заявили об отсутствии конкуренции между Израилем и Украиной

Израилю и Украине от США иногда необходимы одни и те же виды оружия и боеприпасов, но конкуренции между странами нет. Уверенность в этом выразил заместитель помощника госсекретаря Стэн Браун.

Как пояснил дипломат в интервью порталу Defense One в Дубае, поставки Украине и Израилю - это "два разных процесса". По его словам, Киев получает большую часть оружия из запасов Пентагона, а еврейское государство ранее закупило вооружения для собственных нужд. Браун отметил, что Вашингтон ежегодно выделяет около $3,3 млрд на "сотрудничество с Израилем в области безопасности" и расходует еще примерно $500 млн на средства противовоздушной обороны.

"В ряде случаев им необходимо одно и то же оружие, но мы смогли предоставить его обоим партнерам", - отметил Браун, уточнив, что вопрос о каждой партии вооружений "рассматриваются в каждом конкретном случае отдельно".

В качестве примера издание приводит американские артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Представитель Госдепартамента сообщил, что США могут позволить себе помогать и Израилю, и Украине, поскольку в целом их потребности "существенно различаются".

"Поэтому большой конкуренции между партнерами нет касательно применения оружия", - добавил он.