ХАМАС назвал Израилю условие освобождения 70 заложников

Палестинское движение ХАМАС готово освободить до 70 заложников в обмен на длительную гуманитарную паузу, рассказал представитель военного крыла движения Абу Убейда. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, на прошлой недели шли переговоры по обмену заложниками. Посредником между ХАМАС и Тель-Авивом выступал Катар.

Представители движения потребовали предоставить перемирие сроком в пять дней, освободить 200 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, разрешить свободную доставку гуманитарной помощи.

Убейда отметил, что израильская сторона требовала освободить не менее 100 заложников. Он уточнил, что ХАМАС готов освободить от 50 до 70 человек.

По его словам, Тель-Авив пока не согласился на предложение представителей движения.