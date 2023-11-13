"Нет никаких объяснений": глава Бразилии резко осудил действия ЦАХАЛ в Газе

"Нет никаких объяснений": президент Бразилии резко осудил действия ЦАХАЛ в Газе
Действия Армии обороны Израиля в секторе Газа сопоставимы с атаками ХАМАС, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом пишет бразильский новостной портал UOL.
Президент отметил, что в предшествующих конфликтах мирные граждане также гибли. Вместе с тем, количество жертв среди женщин, детей, погибших при обстрелах анклава, беспрецедентно.
По его мнению, палестинское движение ХАМАС 7 октября 2023 года совершило серию терактов. Действия ЦАХАЛ, добавил он, выглядят не лучше, так как при обстрелах гибнут невинные люди.
«Летчики ВВС Израиля кидают бомбы туда, где есть дети, где есть больницы, под предлогом того, что там находятся террористы, этому нет никаких объяснений», — подчеркнул Лула.
Кроме того, глава государства рассказал, что удалось вызволить группу из 32 бразильцев, «застрявших в анклаве» после начала войны. Он пояснил, что группа уже находится в самолете и в ближайшее время должна прибыть в Бразилию.
По данным портала, ранее глава страны не позволял себе таких резких высказываний в адрес израильских военных, так как вел переговоры с Тель-Авивом о разрешении вывести бразильцев из сектора Газа.