"Нет никаких объяснений": глава Бразилии резко осудил действия ЦАХАЛ в Газе

Президент отметил, что в предшествующих конфликтах мирные граждане также гибли. Вместе с тем, количество жертв среди женщин, детей, погибших при обстрелах анклава, беспрецедентно.

По его мнению, палестинское движение ХАМАС 7 октября 2023 года совершило серию терактов. Действия ЦАХАЛ, добавил он, выглядят не лучше, так как при обстрелах гибнут невинные люди.

«Летчики ВВС Израиля кидают бомбы туда, где есть дети, где есть больницы, под предлогом того, что там находятся террористы, этому нет никаких объяснений», — подчеркнул Лула.

Кроме того, глава государства рассказал, что удалось вызволить группу из 32 бразильцев, «застрявших в анклаве» после начала войны. Он пояснил, что группа уже находится в самолете и в ближайшее время должна прибыть в Бразилию.