В Израиле сообщили, что боевики ХАМАС бегут на юг сектора Газа

Палестинское движение ХАМАС утратило контроль над сектором Газа, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галлант. Об этом пишет газета Haaretz.

Министр отметил, что движение утратило контроль над сектором Газа. Он добавил, что боевики ХАМАС бегут на юг анклава.

Галант уточнил, что на севере осталось несколько баз движения. Гражданские, уточнил он, грабят брошенные базы, забирают воду и продовольствие.

По его оценке, у ХАМАС нет силы, способной остановить Армию обороны Израиля. Он пояснил, что подразделения ЦАХАЛ пробились к центру Газы, уничтожили большое количество бойцов и командиров движения.