Глава офиса Зеленского Ермак заявил Блинкену о важности заключения соглашения Украины и США о гарантиях безопасности
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности.
Ермак назвал встречу, которая состоялась в рамках его визита в США, «важной и продуктивной». Он «подробно проинформировал» главу Госдепа «о ситуации на фронте». Кроме того, Ермак заявил Блинкену, что для Киева очень важно получить средства ПВО, передает РИА «Новости».
Как сообщил Ермак, обсуждались «усиление санкционного давления» на Россию, «выработка механизма содействия» передачи «замороженных российских активов на восстановление Украины». Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки киевского режима заручиться некими односторонними гарантиями безопасности от своих западных хозяев. По его словам, такой шаг стал бы частью попыток «оторвать Россию и Беларусь от тех договоренностей, которые Запад впоследствии хочет выстраивать на континенте».