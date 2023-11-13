Guardian: сотни пациентов заперты в ловушке в окруженной больнице Аль-Шифа
Сотни пациентов, в том числе десятки младенцев, остаются запертыми в крупнейшей больнице Газы, в то время как израильские войска и члены ХАМАС принимают участие в тяжелых боях за ее пределами, сообщает Guardian.
Ранее в понедельник агентство Reuters сообщило, что больница окружена израильскими танками.
Все больницы на севере Газы больше не работают из-за нехватки топлива и интенсивных боевых действий, сообщило со своей стороны министерство здравоохранения палестинского анклава. Юсеф Абу Риш, заместитель министра здравоохранения в секторе Газа, сказал в интервью AFP в понедельник, что все больницы на севере территории "больше не могут оказывать медицинские услуги". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что по меньшей мере 2300 человек - пациентов, медицинских работников и людей, спасающихся от боевых действий, находились в больнице Дар аль-Шифа в понедельник днем.
Это обширный комплекс медицинских учреждений в городе Газа, расположенном на севере анклава. Находящийся примерно в 500 метрах от побережья и главной дороги с севера на юг, он состоит из группы шестиэтажных зданий, возвышающихся над горизонтом. Больница, располагающая от 600 до 900 коек и тысячами сотрудников, была основой оказания медицинской помощи на местном уровне, предоставляя ряд услуг, которые могли предложить лишь немногие другие больницы в секторе Газа. С начала войны она стала убежищем для тех, кто был вынужден покинуть свои дома в результате боевых действий и продолжающихся израильских бомбардировок.