В Израиле предрекли конец ХАМАС к 2024 году

Палестинское движение ХАМАС перестанет существовать к 2024 году. Такой прогноз сделал советник премьер-министра Израиля Офир Фальк. Его слова приводит «РИА Новости».

«ХАМАС было создано в 1987 году и прекратит существование к 2024 году», — сказал Фальк.

По его словам, после демилитаризации и «дерадикализации» сектора Газа его территории полностью восстановят. Фальк отметил, что в этом поможет «международное сообщество».

Ранее сообщалось, что в США состоялась встреча лидеров мусульманских общин и американского президента Джо Байдена, на которой последнего призвали поумерить риторику в отношении конфликта в секторе Газа.