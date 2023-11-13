В Израиле предрекли конец ХАМАС к 2024 году
Палестинское движение ХАМАС перестанет существовать к 2024 году. Такой прогноз сделал советник премьер-министра Израиля Офир Фальк. Его слова приводит «РИА Новости».
«ХАМАС было создано в 1987 году и прекратит существование к 2024 году», — сказал Фальк.
По его словам, после демилитаризации и «дерадикализации» сектора Газа его территории полностью восстановят. Фальк отметил, что в этом поможет «международное сообщество».
Ранее сообщалось, что в США состоялась встреча лидеров мусульманских общин и американского президента Джо Байдена, на которой последнего призвали поумерить риторику в отношении конфликта в секторе Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.