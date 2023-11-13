Турецкий парламентарий заявил, что «западная цивилизация рухнула»
Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что западная цивилизация «рухнула и тянет за собой человечество». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Hürriyet.
Таким образом Куртулмуш прокомментировал позицию Запада по вопросу ситуации в Газе.
«Этот менталитет, который мы превозносим в своих глазах как современную западную цивилизацию, но который долгое время управлял миром со всеми его ценностями, институтами и организациями, сейчас рухнул, но своим крахом он тянет человечество к большому краху», — заявил спикер.
Куртулмуш также добавил, что когда-нибудь наступит «новая эра пробуждения».
«Потому что в этот период мир нуждается в новом слове и новой перспективе, когда обсуждаются и катастрофы, вызванные руками человека, и пути решения этих катастроф», — добавил он.
Ранее о позиции стран Запада по сектору Газа высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.