В США состоялась встреча лидера мусульман и Байдена

Гендиректор мусульманской правозащитной группы Emgage Ваэль Альзаят вместе с другими лидерами исламских общин на днях встретился с американским президентом Джо Байденом, где призвал США поумерить риторику по конфликту в Газе. Об этом он лично сообщил «РИА Новости».

По словам Альзаята, во время встречи с Байденом лидеры мусульманских общин заявили, что они разочарованы риторикой Вашингтона, поскольку она дает «зеленый свет» Израилю делать в секторе Газа все, что он хочет. Он отметил, что такая политика ведет к антимусульманским, антиарабским и антипалестинским настроениям и увеличению числа нападений на мусульман.

«Мы сказали президенту, что нам нужно, чтобы он и его администрация действовали лучше, когда дело доходит до проявления сочувствия к палестинцам и выступлений против исламофобии», — добавил Альзаят.

Он подчеркнул, что Белый дом согласился работать над данной проблемой.