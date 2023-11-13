Санду заявила, что у Молдавии больше нет тем для обсуждения с Россией

Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире РМ, что у Кишинева не осталось общих тем для обсуждения с Москвой. Она добавила, что Россия не уважает интересы граждан республики, пишет ТАСС.

По ее оценке, у Молдавии был конструктивный подход к отношениям с Россией на протяжении последних лет. Эта позиция, добавила она, была основана на интересах граждан страны.

«Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией», — подчеркнула Санду.