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Санду обвинила Россию в неуважении интересов молдавских граждан

Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире РМ, что у Кишинева не осталось общих тем для обсуждения с Москвой. Она добавила, что Россия не уважает интересы граждан республики, пишет ТАСС.

Санду заявила, что у Молдавии больше нет тем для обсуждения с Россией
© globallookpress.com

По ее оценке, у Молдавии был конструктивный подход к отношениям с Россией на протяжении последних лет. Эта позиция, добавила она, была основана на интересах граждан страны.

«Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией», — подчеркнула Санду.

Санду заявила, что Молдавия не нуждается в российском газе

Президент Молдавии также обвинила Москву в попытках свергнуть правительство в Кишиневе и в сокращении поставок газа в республику.

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