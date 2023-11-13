Боррель: ЕС не успеет к концу года поставить Киеву обещанный миллион снарядов
Евросоюз не успеет до конца поставить Украине обещанный миллион снарядов и ракет, но отказываться от этой задачи не собирается. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что главы МИД Евросоюза вновь не смогли принять решение о разблокировке нового транша военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.
«Это все еще наша цель. Эту цель мы старались достичь по трем линиям. В краткосрочной перспективе мы обратились к нашим армиям, чтобы использовать существующие запасы и выделить снаряды из них. Эта рабочая линия закончена, по ней предоставлено чуть более 300 тысяч снарядов», — сказал Боррель.
По его словам, на данный момент ЕС находится на второй линии, которая заключается в производстве и уже подписано несколько контрактов.
«Третья линия — увеличение производства, но это задача на среднесрочную перспективу, не до конца года и даже не на первые месяцы следующего года», — добавил Боррель.
Он отметил, что ЕС не собирается отказываться от этой линии, но, скорее всего, «не сможет выполнить ее до конца года», поскольку все зависит от скорости выполнения контрактов и производительности заводов.