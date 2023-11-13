Боррель: ЕС не успеет к концу года поставить Киеву обещанный миллион снарядов

«Это все еще наша цель. Эту цель мы старались достичь по трем линиям. В краткосрочной перспективе мы обратились к нашим армиям, чтобы использовать существующие запасы и выделить снаряды из них. Эта рабочая линия закончена, по ней предоставлено чуть более 300 тысяч снарядов», — сказал Боррель.