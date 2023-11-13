Финляндия закроет границу с РФ для велосипедистов

С 15 ноября Хельсинки вводят запрет на пересечение границ Финляндии со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в стране.

«Согласно полученному уведомлению финских властей, с 00.00 часов 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок», — говорится в тексте.

В посольстве также напомнили, что аналогичные ограничения с 9 ноября действуют в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра». Данную меру в Финляндии объяснили ростом числа граждан третьих стран, которые прибывают из РФ в страну без документов и виз.