Врачи больницы в Газе отказались эвакуироваться
Врачи больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа отказались эвакуироваться по приказу ЦАХАЛ из-за опасений смерти около 700 пациентов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на медиков.
«Проблема не во врачах, а в пациентах. Если их оставят, они умрут, а если перевезут, то они умрут по дороге, вот в чем проблема, мы говорим о 700 пациентах», — приводятся в тексте слова одного из врачей больницы.
Также медики сообщили, что в больнице укрылось несколько тысяч человек. Кроме того, по их словам, приказ об эвакуации со стороны ЦАХАЛ не согласован ни с какими международными гуманитарными организациями, что лишь усиливает «опасения по поводу безопасности и возможности транспортировки такого большого количества пациентов».
Ранее сообщалось о полном отключение от электроснабжения больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа и массовом обстреле ее окрестностей со стороны Армии обороны Израиля.